The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

BASSE-TERRE

Le d’Arbaud a fait salle comble dimanche pour la projection de « Entre ciel et terre ». • FL.B

Ce film, qui traite de la fin de vie et surtout de la vie après la mort, interpelle les spectateurs sur ce moment de l’existence de l’être humain.

Dimanche dernier, à l’initiative du diocèse, par

l’intermédiaire du père Silvère Numa, délégué de l’évêque pour les

librairies catholiques et responsable du bulletin l’Eglise en

Guadeloupe, le film « Entre ciel et terre » était

présenté au cinéma d’Arbaud. Ce film qui traite de la fin de vie et

surtout de la vie après la mort, est très interpelant sur toutes

les questions spirituelles qui s’y rattachent. Le public était au

rendez-vous à tel point que la séance de 16 heures ayant fait salle

comble, le directeur du cinéma a dû fixer sur le champ une autre

séance à 19 heures. C’est dire l’intérêt du sujet traité pour les

chrétiens, mais pas seulement pour eux. De Bouillante, un bus de

quarante-cinq personnes est