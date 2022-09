The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mercredi 14 septembre 2022

Charles Chammas, président de l’Imfpa, et Belfort Birota, président du Smtvd, signant la convention, vendredi au siège du Smtvd, au Robert. – Lya

De nouvelles formations pour de futurs agents techniques auront lieu, dans le but de valoriser les déchets, alors que l’enjeu écologique devient de plus en plus important pour la planète.

Les responsables de l’IMFPA (Institut de formation professionnelle pour adultes) et ceux du SMTVD (Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets) viennent de signer une convention dans le but de former des agents techniques de réception et de valorisation des déchets. D’une durée de 975 heures, la formation s’étalera sur sept mois, du 12 septembre prochain au 31 mai 2023. Elle s’articulera autour de deux activités-types : l’accueil des usagers/clients et la réalisation d’opérations d’exploitation sur un site d’apport volontaire de déchets. A l’issue de la formation, les stagiaires devront être capables d’assurer la qualité du tri des apports dans une déchèterie, une relation de service dans le cadre réglementé d’une déchèterie. Ils devront aussi être en mesure de maintenir la déchèterie en capacité de fonctionnement. En mettant à disposition ses 13 sites de déchèterie, le Smtvd favorisera le bon déroulement des formations. Le syndicat permet ainsi aux stagiaires d’acquérir la maîtrise des bons gestes professionnels. En tant qu’acteur majeur de la CTM dans le pilotage de la formation professionnelle pour adultes, l’Imfpa a pour mission de favoriser l’accès à l’emploi en renforçant les compétences des demandeurs par la qualification et la professionnalisation. Sa mission est également d’apporter une réponse territoriale aux besoins en compétences des entreprises.

