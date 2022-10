I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les deux îles viennent d’entrer en phase épidémique pour la bronchiolite, informe, ce jeudi 27 octobre, Santé Publique France.

La Guadeloupe et la Martinique sont sous surveillance : les deux îles sont entrées en phase épidémique de bronchiolite. C’est ce qu’indique, ce jeudi, Santé Publique France, après avoir constaté depuis plusieurs semaines une recrudescence du phénomène.

Martinique

En Martinique, les indicateurs de surveillance sont à un niveau élevé en ville et à l’hôpital depuis plusieurs semaines, note la cellule régionale Antilles.

Au cours des 4 dernières semaines, près de 300 consultations chez un médecin généraliste pour bronchiolite du nourrisson (<2 ans) ont été estimées sur le territoire (soit 75 consultations hebdomadaires en moyenne). Ce qui est supérieur aux 4 semaines précédentes avec 185 consultations (soit 45 consultations hebdomadaires en moyenne).

Au cours de la semaine dernière, 65 consultations ont été estimées sur l’ensemble de l’île (contre 80 une semaine plut tôt).

Guadeloupe

La situation semble encore plus sensible en Guadeloupe, où l’activité est très élevée à l’hôpital (urgences et hospitalisations) ainsi qu’en médecine libérale.

Le nombre de consultations hebdomadaires pour bronchiolite en médecine de ville continue d’augmenter la semaine dernière avec près de 120 consultations estimées sur l’ensemble de l’archipel (contre 80 consultations la semaine précédente).

Au cours des trois dernières semaines, près de 100 consultations en moyenne par semaine ont été réalisées chez un médecin généraliste (contre 35 consultations hebdomadaires en moyenne au cours des 3 semaines précédentes).

Le nombre de passages aux urgences (CHU, Clinique des Eaux Claires et CH Basse-Terre) pour bronchiolite du nourrisson a atteint 39 passages, comparable aux pics de passages enregistrés lors des saisons 2019-2020 et

2021-2022.

Pour les deux îles, « la saison 2022-2023 de bronchiolite est amorcée », relève Santé Publique France. Plus au nord, les îles de Saint-Martin (premiers cas évocateurs et premiers passages aux urgences) et Saint-Barthélémy (calme pour le moment) sont suivies avec attention.