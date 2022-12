I Like This

Une épidémie de bronchiolite touche la Martinique et la Guadeloupe depuis plusieurs mois. • AFP

Les deux îles font toujours face à une épidémie de bronchiolite, selon le dernier bilan de la Cellule Régionale Antilles de Santé Publique France, ce vendredi 30 décembre.

Guadeloupe

Le nombre de consultations hebdomadaires pour bronchiolite en médecine de ville se maintient à des niveaux élevés la semaine dernière avec 80 consultations estimées sur l’ensemble de l’archipel (contre 91 il y a une semaine et 120 il y a deux semaines). A noter cependant que l’appel à la grève des médecins généralistes ainsi que les vacances scolaires peuvent impacter cet indicateur en S51. L’épidémie saisonnière amorcée en octobre 2022 apparait plus précoce et d’une ampleur supérieure aux années passées (saison 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) mais reste comparable à celle de la même période lors de la saison de 2018-2019.

À Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en revanche, la situation est calme.

Martinique

Le nombre de consultations pour bronchiolite du nourrisson chez un médecin généraliste a été important tout au long de l’année 2022 par rapport aux années précédentes avec des niveaux élevés observés depuis le mois d’août 2022 (2022-32). La semaine dernière, le nombre de consultations a augmenté avec 98 consultations estimées sur l’ensemble de l’île (contre 46). Les valeurs observées cette saison restent inférieures à celles de la saison 2018-2019 à la même période. A noter que l’appel à la grève des médecins généralistes ainsi que les vacances scolaires peuvent impacter cet indicateur.

Pour rappel, précise Santé Publique France, la bronchiolite aiguë est une maladie respiratoire d’origine virale qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans lors d’épidémies saisonnières; la surveillance de la bronchiolite pour la saison 2022-23 permet de suivre la transmission du virus respiratoire syncytial (VRS), principal responsable des bronchiolites du nourrisson. Dans le contexte de circulation du SARS-CoV-2, la circulation du VRS peut être impactée.