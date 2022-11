I Like This

Éricka Morjon

Pédagogie, codes, Erwan travaille à la meilleure façon de transmettre la kiz. • PHOTO WILLEM NERE

À 27 ans, Erwan Christophe est professeur d’EPS à Trinité. Il enseigne aussi la kizomba, cette danse venue d’Angola qui a conquis le monde entier. Une passion qu’il n’a de cesse de vouloir partager et transmettre avec sa propre pédagogie.

Si aujourd’hui Erwan est, selon ses propres termes

« posé, réfléchi, introverti, voire timide », il n’en a

pas tout le temps été ainsi. Enfant hyperactif, il faisait

« des bêtises tout le temps ! Un jour, ma mère m’a trouvé dans

la buanderie, j’avais renversé un bac de lessive et je m’amusais à

lancer la poudre en l’air. Une autre fois, j’ai bu une bouteille

entière de sirop pour la toux. J’ai dormi toute la journée, au

moins, elle a eu la paix », raconte- t-il en riant. Son

dynamisme le pousse très jeune vers le sport : voile, judo,

athlétisme et natation. « J’étais un grand asthmatique, nager

m’a totalement guéri », affirme-t-il. Après son bac S obtenu

au lycée Thoraille (Joseph-Zobel), Erwan s’oriente naturellement

vers des études de sport et part en Guadeloupe pendant deux ans

pour intégrer un cursus Staps qu’il ira terminer ensuite à

l’université de Créteil. « Les profs d’EPS étaient

toujours