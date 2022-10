The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Cette fois, c’est pour de bon : l’Atlético Madrid et le FC Barcelone ont officialisé lundi le transfert définitif de l’attaquant français Antoine Griezmann jusqu’en 2026 chez les Colchoneros, où il évolue en prêt depuis l’été 2021, en échange de 20 M d’EUR.

La fin d’un feuilleton qui dure depuis cet été. Plongé au cœur d’un imbroglio contractuel qui opposait le club catalan au club madrilène, le champion du monde français a vu son temps de jeu limité à une petite demi-heure par match depuis le début de la saison.

La raison ? Une clause dans son contrat de prêt qui stipulait que si “Grizou” jouait plus de 45 minutes sur 50% ou plus des matches de l’Atlético entre juillet 2021 et juin 2023, les Rojiblancos seraient obligés d’acheter le joueur pour 40 M d’EUR.

Une somme bien supérieure à la valeur actuelle du joueur de 31 ans, qui a poussé son entraîneur Diego Simeone à l’utiliser avec parcimonie depuis le début de la saison.

Finalement, les deux clubs sont tombés d’accord sur un transfert définitif à 20 M d’EUR (+ 4 M d’EUR en variables), selon les chiffres confirmés par le président blaugrana Joan Laporta lors de l’assemblée générale du club dimanche.

“En plus, si l’Atlético venait à le vendre, il nous verserait la différence pour arriver aux 40 M d’EUR, qui était le chiffre stipulé initialement dans l’opération”, a précisé Laporta.

Griezmann s’est donc engagé jusqu’en 2026 avec l’Atlético, avec un salaire réduit à 8 M d’EUR nets annuels (contre 12 actuellement) selon la presse.

C’est donc dans son club de cœur que va rester Griezmann, là où il s’est révélé à la face du monde entre 2014 et 2019, jusqu’à atteindre la finale de la Ligue des champions (2016) et remporter la Ligue Europa (2018).

A l’été 2019, un an après avoir remporté la Coupe du monde avec la France en Russie et après avoir annoncé qu’il restait à l’Atlético dans un documentaire intitulé “La Décision”, Griezmann avait pourtant choisi de partir au FC Barcelone.

Il était alors devenu l’une des recrues les plus chères de l’histoire du club catalan (120 M d’EUR). Mais ses deux années décevantes sous le maillot blaugrana l’ont poussé à revenir à l’Atlético à l’été 2021.

Samedi, Antoine Griezmann a été titulaire pour la deuxième fois consécutive cette saison, et a contribué à la victoire des Colchoneros 2-1 contre Gérone avec une passe décisive pour Angel Correa dès la 5e minute.