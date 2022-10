I Like This

PATRIMOINE

L’une des toutes premières roches signalées à Trois-Rivières au début du 19e siècle, a été enlevée de son emplacement en 1901 pour se retrouver à New York, aux Etats-Unis, dans le prestigieux American Museum of Natural History. L’archéologue André Delpuech pense que les autorités locales pourraient demander la restitution de cette pièce majeure qui dort dans leurs réserves.

L’art rupestre des Petites Antilles est étudié depuis longtemps et tous les auteurs ont signalé combien la région de Trois-Rivières offre la plus grande concentration de roches gravées de toute la région orientale de la Caraïbe. Si leur signification reste et restera toujours difficile à interpréter, leur fonction mythique et/ou religieuse est évidente. A notre connaissance, le premier à écrire sur les sites précolombiens de Trois-Rivières est Félix Longin (1787-1836),…