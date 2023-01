I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

En Martinique, de nombreuses femmes migrantes sont victimes de la prostitution. Certaines d’entre elles parviennent à en sortir, à l’instar d’Amélie (prénom d’emprunt) qui garde des souvenirs particulièrement douloureux de cette période de sa vie. Témoignage.

Le souvenir de cette période reste éprouvant pour

Amélie*. « J’essaie de ne pas en reparler, ça me fait trop

mal », indique la jeune femme, les yeux embués de larmes.

D’ailleurs, le mot « prostitution » ne sortira pas une

seule fois de sa bouche au cours de l’entretien qu’elle a accepté

de nous accorder.

Entre 2018 et 2019, à son arrivée sur notre île,

la trentenaire a dû vendre son corps pour survivre. « Je

n’avais pas l’habitude de faire ce genre de choses »,

introduit-elle d’une voix timide comme pour se justifier. De ces

mois de souffrance, de violence, elle n’en dira pas grand-chose,

l’émotion étant toujours très vive, mais elle n’hésitera pas à se

livrer sur l’après, sur le présent.

Nous rencontrons la jeune femme aux très longs

cheveux tressés au lieu d’accueil de jour de la Croix-Rouge, à

Dillon. Cet espace à l’extérieur duquel pousse un jardin, Amélie

l’a côtoyé pendant près de 18 mois lorsqu’elle a rejoint le

parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et

professionnelle. Un dispositif instauré par la loi du 13 avril 2016

visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à

accompagner les victimes (voir ci-dessous). « Cela m’a

beaucoup aidée », assure celle qui a appris l’existence d’un

tel dispositif par le biais d’une autre victime de la

prostitution.

« J’étais déprimée, je pleurais tous

les jours »

Originaire d’un pays « où il y a de nombreux

problèmes aujour-d’hui » – elle n’acceptera pas de citer le

nom de sa patrie d’origine -, Amélie raconte s’être laissée

convaincre par une amie de se rendre en Martinique : « Elle

m’a dit que c’était bien ici, qu’on pouvait travailler

facilement ». Mais, c’est la douche froide pour la jeune femme

lorsqu’elle accoste sur notre île. Elle est d’abord hébergée par

cette connaissance qui, après quelques…