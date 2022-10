I Like This

fonds-saint-denis

Après deux longues années perturbées par l’épidémie de Covid-19, la fête patronale revient. Très attendue par les administrés, mais aussi par la population des environs, cette édition 2022 sera le lieu où la ruralité s’exprimera de façons multiples. Un programme festif mais pas que. Objectifs : rassembler, informer, sensibiliser. Différentes thématiques y seront abordées.

Ils font peur, et ont depuis la nuit des temps alimenté l’imaginaire collectif de fantasmes, de légendes et d’idées fausses. Notre serpent endémique, le trigonocéphale, sera au centre d’une conférence-débat, ce vendredi 7 octobre à 18h, au restaurant scolaire. Ce rendez-vous sera l’occasion de tordre le cou à toutes les croyances, afin de découvrir les mœurs et la vie cachée de ces reptiles mal-aimés. A noter la participation exceptionnelle du professeur Résière, …