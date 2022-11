I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au grand d?sespoir des dirigeants de la cellule des clubs affili?s ? la FHF, le Bureau du Conseil de la FIFA a d?cid? de prolonger le mandat du Comit? de normalisation de la F?d?ration Ha?tienne de Football (FHF) jusqu’au 30 novembre 2023 au plus tard. Et dans la foul?e, ledit bureau en a profit? pour annoncer la composition du comit? de normalisation qui est la suivante : M. Luis Hern?ndez (pr?sident), Mme Monique Andr? (membre) et M. Yvon S?v?re (membre).

G?rer les affaires courantes de la FHF ; r?viser les statuts de la FHF et adapter, le cas ?ch?ant, la r?glementation pertinente afin d’en garantir la conformit? avec les Statuts et exigences de la FIFA ; organiser l’?lection d’un nouveau comit? ex?cutif de la FHF sur la base des nouveaux statuts de la FHF et assurer une bonne transition des questions financi?res avec le nouveau comit? ex?cutif de la FHF, telle a ?t? la mission attribu?e par la FIFA aux membres du Comit? de Normalisation de la F?d?ration Ha?tienne de Football.

Bien que cette feuille de route n’ait pas ?t? ex?cut?e ? la lettre, la FIFA, l’instance supr?me du football mondial a pu quand m?me constater des avanc?es. Le Bureau a not? que certaines missions cl?s du mandat du comit? n’avaient pas ?t? remplies, principalement en raison de la pand?mie de Covid-19 mais aussi de la situation g?n?rale dans le pays, qui fait face ? une crise politique et humanitaire sans pr?c?dent.

Pour ceux qui se questionnent sur ce renouvellement et/ou cette prolongation, la FIFA a fait savoir que la d?cision de prolonger le mandat dudit Comit?, arrivant ? expiration le 30 novembre 2022, a ?t? prise dans le but principal de permettre au comit? de normalisation de mener ? bien toutes les missions figurant dans son mandat.

Il faut toutefois noter, nombreux sont les clubs (D1, D2, D3 masculines et football f?minin) qui critiquent et s’opposent ouvertement aux membres du comit? de normalisation de la FHF. Pour d?noncer la mauvaise gestion dudit comit?, ces dirigeants de clubs avaient organis? un sit-in (18 et 25 octobre) devant les locaux de la CONCACAF ? Miami en Floride (USA) et de la FHF ? Delmas 60. Et dans une correspondance adress?e r?cemment au pr?sident de la FIFA, ces dirigeants de clubs montent au cr?neau pour dire non au renouvellement de mandat de Mme Monique Andr? et M. Yvon S?v?re.

Dans ce cas de figure, la pr?sence du Cubain, Luis Hernandez Heres, qui pr?side ce nouveau comit?, va-t-elle favoriser une issue favorable ? la crise interne qui gangr?ne notre football ? ?tablira-t-il son camp de base en Ha?ti pour tenter d’?radiquer les probl?mes du football ha?tien ou encore va-t-il imiter Gabriel Calderon Pellegrino, qui dirige et encadre la Direction technique nationale de la FHF, sans avoir jamais foul? le sol dessalinien ?

Dans l’attente d’une r?ponse ? ces questions, le constat est que le football ha?tien est dans l’impasse et les dirigeants sont visiblement ? couteaux tir?s.