I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Météo

Rédaction web

Vigilance jaune forte pluies • DR

La ligne de pluies orageuses annoncée ce samedi 5 novembre est restée cette nuit en Atlantique, à proximité Est de notre île. Le mouvement de retour de ces précipitations et des orages vers la Martinique ne s’est pas produit, par conséquent la situation ne justifie plus le maintien de la vigilance Orange, annonce Météo France.

Dans son bulletin du matin de ce dimanche 6 novembre, Météo France indique que la Martinique a finalement été épargnée par le mouvement de retour des précipitations et orages qui se dessinait hier. L’île repasse donc en vigilance jaune.

Elle demeure toutefois concernée par une vaste masse d’air humide et instable touchant l’ensemble de l’arc antillais et qui génère de nombreux passages pluvieux et orageux.

Prévisions

Pour la journée de ce dimanche 6 novembre, des averses parfois de bonne intensité et localement fortes peuvent se déclencher au cours de la journée.

Elles remontent dans le flux de sud-est, et peuvent apporter en l’espace de quelques heures des

cumuls de pluie entre 50 et 80 mm. L’ensemble de l’île est concerné par ces précipitations, toutefois des périodes d’accalmies sont possibles et de belles éclaircies pourraient apparaitre.

A noter également que ces orages s’accompagnent d’une intense activité électrique et de fortes rafales de vent, comprises entre 50 et 70 km/h et atteignant 80 km/h sur le littoral Atlantique ainsi que le relief.

Malgré quelques pauses, cet épisode devrait se prolonger les jours suivants et de nouvelles averses localement fortes et orageuses sont prévues. C’est pourquoi il convient de surveiller avec attention les accumulations de pluies sur l’ensemble de la période. La fin du phénomène est prévue pour mardi.

Données observées

Les cumuls de pluie sur les dernières 24 heures sont compris entre 30 et 40 mm sur le centre de la

Martinique.

En particulier, on relève à 5h les cumuls suivants :

– 33 mm au Gros-Morne

– 30.6 mm à Sainte-Marie

On relève sur la façade nord-Atlantique des lames d’eau estimées entre 40 et 50mm en 12 heures.

Mesures préventives

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture en cas de vigilance jaune :

Renseignez vous sur les conditions météorologiques :

– Si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur,

– Si vous ou vos activités sont situées dans une zone exposée, sur terre comme sur mer.

En cas d’orage, évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez

pas dans une zone boisée.

En cas de fortes pluies, soyez très prudent à proximité des cours d’eau . Les passages de gué

peuvent devenir vite très dangereux. Attention à leurs traversées.