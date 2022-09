The content originally appeared on: Diario

Pa cera conoci cu Polis di Bario

ORANJESTAD (AAN): Cuerpo Policial Aruba ta haci un invitacion pa e barionan di Santa Cruz pa un anochi informativo presenta pa Polis di Bario di Santa Cruz.

Polis di Bario di Santa Cruz conhuntamente cu Comisario Señora Trudy Hassel a sinta hunto na mesa pa asina organiza un reunion di contacto pa e districto di Santa Cruz.

Lo bay tin diferente thema pero locual ta mas importante y lo enfoca riba dje, ta pa scucha e preocupacion di e habitantenan. Kico ta e problema sea chikito of grandi, kico ta molestia e habitante of bario pero tambe e habitantenan por trece ideanan of posibelmente solucionnan cu por tin pa cu e bario.

Lo parti e districto di Santa Cruz den dos dia. E prome dia lo tuma lugar dia 28 September 2022 for di 6:00 pm pa 9:00 pm na Club San Martin na Santa Cruz. Esaki lo ta pa e bario di: Sero Compa, Angochi, Sabania abou, San Fuego, Picaron, Macuarima, Cas Ariba, Jan Flemming, Maria Maai, Yamanota, Balashi, Simeon Antonio y Barcadera ta invita pa e anochi informativo aki.

E di dos dia lo tuma lugar dia 30 September 2022 for di 6:00 pm pa 9:00 pm na Club Caiquetio na Paradera. E bario invita ta: Casibari, Bloemond, Sero Pita, Ayo, Matividiri, Koeriboeri, Marawiel, Tamarijn, Hooiberg, Canashito, Zumbo y Sjabururi.

Habitantenan di e dicho barionan boso ta cordialmente invita pa atende un di e dos dianan pa asina haya informacion of comparti ideanan of posibelmente trece un solucion pa boso bario.