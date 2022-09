The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

F.G.

Samedi 17 Septembre 2022 – 14h34

À cause des conditions météos, la préfecture n’a pas signé l’arrêté autorisant la course. – F.G.

À cause des averses survenues vers midi ce midi, la directrice de course, en lien avec les autorités, a informé de la décision de la préfecture de ne pas autoriser la course.

Ce samedi (17 septembre), peu avant midi, les équipages se préparent à disputer la 6e édition du rallye Ho Hio Hen Automobile. À midi, heure prévue du départ, une sérieuse averse sévit sur le parc fermé. Les concurrents sont avisés que les organisateurs de l’ASA Tropic sont en négociation avec la préfecture et tentent de recueillir des informations de la météo, la Martinique devant passer en vigilance jaune à midi. Vigilance Orange A 12 h 45, la directrice de course, France-Lyse Magloire réunit tous les acteurs du rallye : « la préfecture est en réunion de crise. De notre côté, nous avons proposé des solutions, des alternatives afin que le rallye puisse avoir lieu. Mais la préfecture vient de nous informer que la Martinique restait en vigilance orange et nous a donc refusé de signer un arrêté nous permettant de faire ce rallye. Nous sommes donc au regret de vous informer que la 6e édition du rallye Ho Hio Hen est annulé ». Une décision acceptée sans contestation par les équipages. Il faudra donc attendre pour souffler les 40 bougies de l’ASA Tropic et les 50 des établissements Ho Hio Hen.

