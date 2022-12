I Like This

Il a fallu attendre le 3e mois de l’ann?e 2022 pour voir Ha?ti disputer son premier match. Ce fut une rencontre amicale jou?e et perdue (2-1) face ? Guatemala le 27 mars au DRV PNK stadium (Fort Lauderdale, Floride). Pour l’occasion, Ha?ti avait ouvert le score par Carnejy Antoine (23e) de fort belle mani?re avant d’encaisser deux buts durant les arr?ts de jeu de la premi?re p?riode.

Incapable de trouver de matches amicaux pendant les tr?ves internationales de la FIFA, Ha?ti a du attendre jusqu’en juin pour disputer quatre rencontres, toutes comptant pour la Ligue B des Nations de la CONCACAF. Contre les Bermudes en d?placement le 4 juin, il n’y a pas eu de vainqueur entre les Grenadiers et les Bermudiens (0-0) pour la premi?re sortie officielle de la s?lection ha?tienne.

Trois jours plus tard, soit le 7 juin en R?publique dominicaine, les Grenadiers ont eu gain de cause non sans peine (3-2) face ? la modeste ?quipe de Montserrat. Mondy Prunier qui honore sa premi?re s?lection, en a profit? pour ouvrir le score et marquer son premier but (5e) avant les deux autres buts inscrits par Carnejy Antoine (9e) et Steven Saba (25e).

Pour sa quatri?me sortie, son troisi?me match dans le cadre de la Ligue des Nations de la CONCACAF, la s?lection ha?tienne ?tait all?e s’imposer avec brio face ? Guyana le 11 juin, score final (6-2). Simonsen Jeppe (4e) et Steven Saba (9e), Carnejy Antoine (38e) et Derrick Etienne Jr, auteur d’un doubl? (41e et 43e), avaient marqu? les cinq premiers buts des Grenadiers et pour clore l’addition, Fredler Christophe, dit Bijou (80e), ?tait le dernier buteur ha?tien dans cette rencontre gagn?e haut la main.

Le dernier match de l’ann?e 2022 des Grenadiers remonte au 14 juin en R?publique dominicaine face ? Guyana, toujours en Ligue des Nations de la CONCACAF. Ce fut une simple formalit?, car les Ha?tiens se sont promen?s (6-0) face aux Guyanais d?pass?s par les ?v?nements. Cependant, Ha?ti a inscrit son premier but dans cette rencontre par Alex Christian Jr (39e) avant la pause. Il a fallu attendre la deuxi?me p?riode pour voir les Grenadiers ridiculiser leur adversaire en inscrivant cinq autres buts par Mondy Prunier qui s’est offert un joli doubl? (48e et 76e), Simonsen Jeppe (63e) et Carnejy Antoine, lui aussi, auteur d’un doubl? (87e et 89e).

Le bilan chiffr? de la s?lection ha?tienne de football au cours de l’ann?e 2022 est de 5 matches jou?s, 3 victoires, 1 d?faite, 1 nul, 16 buts inscrits et 6 buts encaiss?s.

Avec 5 buts, Carnejy Antoine termine meilleur buteur de la s?lection ha?tienne de football en 2022 devant Mondy Prunier 3 buts, Simonsen Jeppe, Steven Saba, Derrick Etienne Jr : 2 buts, Alex Christian Jr et Fredler Christophe : 1 but.

Pour clore cette page r?trospective sur les Grenadiers au cours de l’ann?e 2022, le s?lectionneur national a fait usage de 27 Grenadiers (3 gardiens, 12 d?fenseurs, 9 milieux de terrain et 3 attaquants). Les trois gardiens utilis?s par Jean-Jacques Pierre sont : Josu? Duverger, Alexandre Pierre et Johnny Placide. Il en a profit? aussi pour pr?ter les services de douze d?fenseurs : Garven-Mich?e Metusalah, Wilde-Donald Guerrier, Simonsen Jeppe, Ricardo Ad?, Alex Christian Jr, Ashkanov Apollon, Mechack J?r?me, Jodly Van Der Meer, Steven S?ance, Carlens Arcus, Andrew Jean-Baptiste et Dulysse Fran?ois.

Dans les deux autres lignes, soit au milieu et en attaque, le s?lectionneur national a eu recours ? douze Grenadiers : Bryan Alc?us, Brian Chevreuil, Steven Saba, Carl Fred Saint?, Leverton Pierre, Christiano Fran?ois, Derrick Etienne Jr, Dany Jean, Fredler Christophe, Shanyder Borgelin, Mondy Prunier et Carnejy Antoine.

On notera que Jean-Jacques Pierre dont son contrat avec la F?d?ration ha?tienne de football arrivera ? terme en mars prochain, n’a pas pu convaincre Frantzdy Pierrot qui avait brill? de milles feux avec le Maccabi Haifa d’Isra?l aux tours pr?liminaires de la Ligue des Champions (5 buts) et en phase de poule (2 passes d?cisives) et Duckens Nazon (6 buts en 15 matches), l’un des meilleurs atouts de l’?quipe leader du championnat de l’?lite du football bulgare, le CSKA Sofia. En fait, Pierrot et Nazon avaient brill? par leur absence en ?quipe nationale tout au long de l’ann?e 2022.

Au regard des adversaires des Grenadiers au cours de l’ann?e 2022, le bilan n’est pas totalement satisfaisant. Cependant, Jean-Jacques Pierre et ses prot?g?s ont fait l’essentiel puisqu’ils n’ont besoin qu’une victoire en mars prochain (24 ou 27) pour valider leur billet pour la Gold Cup 2023 et remonter en Ligue A des Nations de la CONCACAF.