I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

RéGIONAL 1 – POULES HAUTE ET BASSE – 1èrE JOURNéE

J-H.B., M.Z., G.C., C.T., L.B., S.G., M.M.

Le duel entre l’AC Vert-Pré d’Handy Ciserane (à gauche) et le Club Péléen de Dimitri Romain, dans la Poule basse, n’a pas eu de vainqueur. • MM.

Vainqueur de l’US Diamantinoise, le champion en titre n’a pas raté ses débuts dans la Poule haute. Le Club Colonial et l’Aiglon ont également lancé cette deuxième phase de championnat par une victoire. Dans la Poule basse, le CS Case-Pilote victime à domicile du New Club, reste leader. Néanmoins, il est rejoint aux points par son bourreau.

Poule haute

Samaritains et Clubistes ont offert une belle

copie, notamment en première période. Mais c’est dans la deuxième

que les choses vont se décanter. Picrodé reprenant

victorieusement de la tête sur un coup franc de Hérelle (1-0, 54e).

La réaction clubiste est immédiate. Marny transforme le penalty

obtenu suite à un tacle litigieux d’Hippolyte sur Telga (1-1, 65e).

Les Foyalais poursuivent sur leur lancée et prennent l’avantage au

score. Marny se montre plus prompt que les défenseurs samaritains

en reprenant de la tête un ballon renvoyé par la barre transversale

(1-2, 75e). Les Samaritains ne reviendront pas.

Au Lamentin, si l’enjeu a pris le dessus sur le

jeu en première période (0-0), la deuxième a été particulièrement

animée. A la 51e minute, l’Aiglon ouvre le score par Maël Crifar,

lancé dans la surface par Heinrich Méribault sur une touche venant

de la gauche (1-0). Le Club Franciscain égalise par l’intermédiaire

de Johnny Marajo, d’une frappe du droit dans la surface (1-1,

60e).

Malgré l’exclusion de Gérald Dondon, fautif pour

une faute sur Christof Jougon (70e), l’Aiglon obtient la victoire.

Crifar inscrit le deuxième…