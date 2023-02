À 29 ans, le défenseur martiniquais annonce, ce jeudi 2 février, la fin de son aventure en équipe de France. Il affiche une certaine fatigue physique et mentale.

C’est le 3ème Bleu champion du monde de 2018 à annoncer la fin de sa carrière internationale. Mais, contrairement aux deux autres, Hugo Lorris et Steve Mandanda, cette décision n’était pas forcément attendue.

Ce jeudi, le Martiniquais Raphaël Varane provoque donc une grande surprise en annonçant la fin de sa carrière en équipe de France.

À seulement 29 ans (il en aura 30 le 25 avril), il lui restait encore de belles années devant lui. Sa 93ème sélection (lors de finale de la Coupe du monde au Qatar perdue face à l’Argentine), disputée jusqu’à la 113ème minute, pourrait donc être le dernier match chez les Bleus du défenseur central.

« Le taulier de la défense tricolore commence à éprouver une certaine forme d’usure physique et psychologique. Il aspire, aussi, à consacrer davantage de temps à sa famille », indique le journal Le Parisien, premier à donner l’information ce jeudi.

« Plusieurs mois que j’y réfléchis »

Le joueur de Manchester United a, par la suite, lui-même confirmé ce choix dans un long message, sur son compte Instagram. « Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie (…) Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale «, écrit notamment le défenseur de Manchester United.

Il a posté plusieurs photos en équipe de France, et notamment avec la Coupe du Monde, avant de remercier ses supporters pour le soutien affiché durant toutes ces années. « Enfant, je me rappelle avoir suivi France 98, cette équipe, ces joueurs qui nous ont fait vivre des émotions indescriptibles. Je rêvais de faire comme nos héros et, 20 ans après, j’ai vécu l’une des plus belles expériences de ma vie, de celles qui m’ont rendu vraiment fier. On a ramené la Coupe à la maison !! Je ne l’oublierai jamais », indique-t-il, évoquant l’un des moments les plus formidables et les plus mémorables de ma vie.

Sur ses réseaux sociaux, l’équipe de France lui rend aussi hommage ce jeudi, après 10 années de service en charnière centrale et de nombreux succès.