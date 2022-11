I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Une vaste masse d’air humide et instable concerne encore l’ensemble de l’arc antillais, la Martinique est donc maintenue en vigilance jaune pour fortes pluies et orages.

Météo-France a émis, ce matin (lundi 7 novembre 2022) un nouveau bulletin de suivi de vigilance pour la Martinique. On y apprend que l’île est maintenue en vigilance jaune.

La Martinique sous les averses

Une vaste masse d’air humide et instable concerne encore l’ensemble de l’arc antillais et génère des passages pluvieux et orageux très intenses mais localisés.

Les averses sont restées globalement très isolées et de courte durée au cours de la nuit, limitant ainsi les cumuls recueillis. Les pluies les plus intenses se sont maintenues en proche Atlantique.

De la pluie jusqu’en soirée

Une accalmie temporaire est prévue ce matin. Les éclaircies prédominent même si des averses isolées parfois de bonne intensité s’invitent par endroits. Le ciel devient plus menaçant en fin de matinée, et des averses plus fréquentes, localement intenses sont attendues jusqu’en soirée. Le tonnerre peur se faire entendre.

Des cumuls de pluie de 30 à 50 mm en 3 heures sont encore possibles, en plus de ceux déjà tombés ces derniers jours.

Sous les plus fortes averses, les rafales de vent atteignent jusqu’à 60 km/h.

Une accalmie plus nette est attendue à partir de la nuit prochaine, avec l’arrivée d’une masse d’air sèche.

De grosses inondations dans le nord-atlantique

Les cumuls de la nuit sont restés raisonnables, avec entre 10 et 15 mm relevés en 6 heures de Trinité au Lorrain.

Les plus fortes pluies de cet épisode qui a démarré vendredi soir sont pour l’instant tombées hier. La zone la plus impactée est la moitié Est de l’île.

Cumuls relevés au cours des dernières 24 heures : 168.5 mm à Sainte Marie, dont 75.2 mm en 3 heures au pire de l’évènement hier en fin de journée ; 105.1 mm à Trinité, dont 99.5 mm en 3 heures ; 93.8 mm au Lorrain, dont 53 mm en 3 heures.

Dans ces communes, de grosses inondations et des glissements de terrain ont été localisés.

Le prochain bulletin de suivi est prévu ce lundi 7 novembre vers 17 heures, la fin de vigilance devrait y être annoncée.