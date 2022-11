I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Météo

Rédaction web

vigilance orange • FA

Une vaste masse d’air humide et instable concerne actuellement l’ensemble de l’arc antillais et génère de nombreux passages pluvieux et orageux. Une ligne de pluies soutenues pourrait affecter l’île dans les prochaines heures. Dans son bulletin de 17h, ce samedi 5 novembre, Météo France annonce le passage de la Martinique en vigilance Orange.

De fréquentes averses ont arrosé la moitié Est de la Martinique cet après-midi, toutefois sans cumuls de pluie conséquents. Cependant, une ligne de pluies orageuses plus marquées se rapproche actuellement de la façade Caraïbe. Cette ligne de pluies localement soutenues et orageuses affecte la Martinique dans les prochaines heures. Elle peut déjà entrainer des cumuls de pluie de l’ordre de 50 mm en 3h avant de s’évacuer

par l’Est du territoire en début de nuit prochaine.

Puissant axe orageux

Après une courte accalmie, des pluies d’une intensité supérieure se déclenchent en seconde partie de nuit prochaine. Elles sont associées à un puissant axe orageux qui se situe sur le Proche Atlantique et qui devrait déborder sur la Martinique. Sous ces orages, des cumuls de pluie entre 80 et 100 mm sont possibles en quelques heures. Les communes du littoral Atlantique devraient être les plus impactées. On observe néanmoins une forte incertitude sur la localisation des pluies les plus fortes qui pourraient rester en mer et affecter dans une moindre mesure le territoire.

A noter également que ces orages s’accompagnent d’une intense activité électrique et de fortes rafales de vent, comprises entre 50 et 70 km/h et atteignant 80 km/h sur le littoral Atlantique ainsi que le relief.

Malgré quelques pauses, cet épisode devrait se prolonger les jours suivants et de nouvelles averses localement fortes et orageuses sont prévues en journée de dimanche. ” C’est pourquoi, conclut Météo France, il convient de surveiller avec attention les accumulations de pluies sur l’ensemble de la période”.

Données observées

Les cumuls de pluie sur les dernières 24 heures sont raisonnables et compris entre 30 et 50 mm sur une grande partie centrale de la Martinique.

En particulier, on relève à 16h les cumuls suivants :

– 40 mm au Gros-Morne

– 35 mm à Saint-Esprit

– 31 mm au Lamentin

La fin de l’événement est estimée entre mardi 8 novembre et mercredi 9 novembre