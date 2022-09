I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La Martinique est maintenue en vigilance orange pour fortes pluies et orages selon le dernier bulletin de Météo France émis à 17 heures 41 ce jeudi.

Nous sommes toujours sous une masse d’air humide et instable qui interagit avec un environnement d’altitude favorable pour développer de fortes averses orageuses.

Après un court répit en milieu de journée, l’activité pluvieuse s’intensifie de nouveau actuellement. Au cours des prochaines heures, on attend des averses localement fortes et orageuses pouvant engendrer des cumuls de pluie importants.

Ensuite, ces averses devraient faiblir et se raréfier en cours de nuit.

Dès la fin de matinée de vendredi, une activité pluvieuse marquée reprend, avec des averses localement de forte intensité et orageuses. Certaines d’entre elles peuvent être particulièrement virulentes et entrainer des cumuls de pluie de l’ordre 50 à 80 mm en 1 à 2 heures. La zone la plus à risque semble être le nord de l’île.

La fin de cet épisode est prévue dans la nuit de vendredi à samedi.

zone située entre le François et le Vauclin. Sur celle-ci, des cumuls de pluie supérieurs à 100 mm en 2 heures ont été relevés avec notamment 117mm de pluie mesurés à la station de François-Simon. Après un petit répit, les pluies ont repris en cours d’après-midi. Sur les 12 dernières heures, on relève les cumuls de pluie suivants : 138 mm de pluie à la station de François-Simon, 68 mm de pluie au Morne-Rouge, 62 mm de pluie au Vauclin, 59 mm de pluie à Saint-Esprit.

Le prochain bulletin sera publié ce vendredi 20 septembre à 6 heures.