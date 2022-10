I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Mercredi 5 Octobre 2022 – 13h00

Fin de la vigilance jaune, la Martinique repasse au vert selon le dernier bulletin de Météo-France paru ce mercredi 5 octobre à 11 heures 51, alors que l’onde tropicale s’éloigne.

L’onde tropicale se situe à proximité immédiate de Tobago ce midi. Elle se déplace lentement vers l’Ouest et présente toujours une probabilité élevée d’évoluer en phénomène cyclonique. Les vents les plus forts se situent au sud de la Barbade et de Saint Vincent. Les pluies orageuses se cantonnent maintenant au Sud des Grenadines. Quelques averses sont possibles encore sur la Martinique mais elles transitent rapidement sans donner de cumuls significatifs. L’air devient plus sec avec une légère brume de sable au cours de l’après-midi puis une amélioration plus franche est attendue en soirée.

En 24 heures, les cumuls mesurées sont de : 50 mm à Morne Rouge, 40 mm à Font Saint Denis, 35 mm à Ducos.