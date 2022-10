I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

musique

Après son passage réussi le 3 juillet dernier à Tropiques Atrium Scène Nationale, Fortuna Grivalliers retrouve son fervent public, cette fois à la Maison du bèlè pour une soirée qui promet d’entrer dans la légende. Tous les acteurs et amoureux du bèlè sont conviés ce samedi 15 octobre, à partir de 19 heures, à Reculée, afin de partager ces instants inoubliables avec la diva des mornes.

Ce sera avec la même ferveur mais avec certainement plus de chaleur que le public accueillera Fortuna Grivalliers ce samedi soir à la Maison du bèlè. Issue d’une famille dans laquelle se sont illustrés ses frères Berthé et Ti-Raoul (deux chanteurs aujourd’hui décédés) et au sein de laquelle figure Clothaire, un maitre tambouyé, Fortuna a su imposer sa griffe pour s’inscrire durablement dans la lignée des Grivalliers. Pourtant, rien ne laissait présager qu’elle deviendrait…