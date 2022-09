The content originally appeared on: Radio Isla TV

El director de seguridad pública de LUMA Energy, Abner Gómez, dejó al equipo legal de la privatizadora la tarea de enfrentar un posible investigación a la empresa, según fuera solicitada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

“Ese particular no está dentro de mis capacidades gerenciales en LUMA. Eso yo […] se lo dejo a nuestros abogados. Cuando llegue el momento, nuestro equipo estará hablando de eso, pero en estos momentos, la prioridad es responder. Estamos en una emergencia. Todas estas cosas que no van a apoyar la emergencia serán atendidas en su momento”, expresó el funcionario.

En el día de ayer, la fiscal solicitó a la autoridades federales, mediante una carta, seguirle la pista tanto al desempeño de LUMA Energy, como a la situación energética en la isla. El comunicado, el cual tiene la firma de la comisionada residente Jenniffer González Colón, va dirigido a, entre otras, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

