The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La plupart des victimes sont des chauffeurs de mototaxi. Les autres sont passants, des propri?taires de petites entreprises sp?cialis?es dans la vente des pi?ces de rechange pour autos et motocyclettes. La police, jusqu’? tr?s tard dans la soir?e, ne disposait pas d’informations sur la voiture et le mobile de la fusillade. Au niveau de la population, les riverains sont rest?s dans l’expectative. La tuerie s’?tant d?roul?e non loin de Canaan, personne ne souhaitait commenter les actions commises par des civils arm?s. <>, a l?ch? un chauffeur de moto d’une trentaine d’ann?es rencontr? sur place.

Apr?s le rond-point, l’escadron de la mort a poursuivi sa course en direction de Morne-?-Cabris, o? au moins six personnes ont ?t? tu?es de la station de Hinche. <>, a rapport? le juge Gimcis Geoassint.

