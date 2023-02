I Like This

Militant anti-colonialiste jusqu’à sa mort, le Martiniquais a aussi été un précieux pédagogue. Il s’est éteint ce dimanche matin (12 février).

L’un des membres fondateurs de l’Organisation de la Jeunesse Anticolonialiste de Martinique s’est éteint hier, à 93 ans, 60 ans exactement après avoir été emprisonné dans l’affaire dite de l’OJAM.

Soucieux de transmettre cette histoire, Gesner Mencé en a fait un livre intitulé « L’affaire de l’Ojam ou le complot du mardi gras », qui sert aujourd’hui de référence sur ces événements. La réalisatrice Camille Mauduech s’est ensuite appuyée dessus pour réaliser un documentaire sur cette affaire.

Instituteur, éducateur sportif, il a dans son enfance ducossaise connu l’époque de l’amiral Robert. Collégien au Saint-Esprit, cet habitant du Lamentin est en contact avec ses condisciples de tout le centre de la Martinique, il se crée alors, naturellement un réseau pour son futur travail militant.

Normalien et jeune instituteur, il s’engage fortement dans la lutte des fonctionnaires contre les discriminations entre agents dits métropolitains et fonctionnaires locaux. Il est fortement impliqué à 23 ans dans la grève qui aboutit aux 40% attribués aux salaires de la fonction publique.

Série d’hommages

« Il œuvre aussi dans les structures sportives et surtout le football. On le retrouve aux premières loges dans les événements de décembre 1959, étant l’instituteur de ce jeune qui a été tué dans les marches du Morne Pichevin ; il participe au meeting interdit du 22 décembre 1959 chez Doré au pied de la Croix du Morne Pichevin. Il est alors militant du parti communiste, dirigeant de jeunesses communistes et aussi membre fondateur de l’O.J.A.M », décrit l’historien Gilbert Pago, en lui rendant hommage.

En 1963, avec d’autres, il est arrêté et envoyé à Fresnes en région parisienne. Après sa libération et son retour à l’Éducation Nationale, cet excellent pédagogue devient conseiller pédagogique, formateur à l’école normale et aide précieuse pour les nouveaux instituteurs mis sur le terrain.

« Il aura vu, de son vivant, le drapeau de ses luttes et de ses combats, devenir le drapeau officiel de la Martinique. Sa mémoire restera gravée dans l’Histoire martiniquaise », réagit Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Il oeuvrera, plus tard, à la fondation du Mouvement Populaire Franciscain (MPF). Son intérêt pour l’histoire de la Martinique l’ont conduit à solliciter le grand débat sur l’insurrection du sud entre Georges Bernard Mauvois, Armand Nicolas et Gilbert Pago.

« Gesner Mencé, jusqu’à la dernière pulsation de ses veines, aura porté avec conviction le combat décolonial martiniquais », salue Francis Carole, le président du Palima, décrivant un homme ” à l’écoute des autres, d’une rare simplicité (…) qui « a toujours tenu à être utile à la jeunesse martiniquaise et a été un brillant pédagogue ».

L’Union des Femmes de Martinique rend également hommage à un sympathisant de l’association. « Il nous a toujours soutenu par sa présence, ses convictions, son enthousiasme, et aussi sa volonté de transmettre. Un de ses derniers engagements à nos côtés, ce sont les témoignages et les documents qu’il a mis à notre disposition pour le documentaire que nous avons publié en septembre 2022 ” Yvette Mauvois, an fanm rasin kas “. »