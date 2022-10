The content originally appeared on: Diario

Secretario di Estado Alexanda van Huffelen:

*GDP mester baha cu mitad

ORANJESTAD (AAN): Conseho di Minister di Reino a dicidi di no duna Aruba un instruccion pa aña 2022. Un mihor resultado inespera ta haci cu e deficit ta yega na 112,7 miyon Florin Arubano (AWG); 53 miyon euro. Cu esaki e deficit ta keda bou di e 131 miyon AWG palabra y pa e motibo ey un instruccion no ta necesario e aña aki. E mihor resultado di Aruba a sali na cla despues di e conseho di Colegio di Supervision Financiero di Aruba (College Aruba Financieel Toezicht, CAft). Riba 13 di juli CAft a conseha Conseho di Minister di Reino pa duna Aruba un instruccion pa motibo cu gobierno di e pais no tabata tin su presupuesto balansa. CAft no a nota pasonan pa trece mas balance den gasto y entrada di e pais y segun CAft Aruba no ta haci suficiente pa drecha su situacion financiero pa termino largo. “Ta bon cu gobierno di Aruba na ultimo momento a presenta algun resultado cu ta mihor cu prome a spera y asina tene e deficit riba su presupuesto pa e aña aki bou di e limite palabra”, asina Secretario di Estado Alexanda van Huffelen di Relacionnan den Reino ta indica. “Cu esey a logra evita un instruccion pa 2022.” Pero ainda e Secretario di Estado hunto cu gobierno Hulandes ta preocupa pa futuro di e pais y di arubianonan. “Nos ta mira cu Aruba ta mantene debenan grandi, mas di 90 porciento di e Producto Domestico Bruto (Bruto Binnenlands Product, BBP) mihor conoci como GDP. Esaki mester baha cu mitar. Casi 19 porciento di e presupuesto awor ta bay na pago di interes. Ta placa cu bo lo kier inverti den enseñansa, salubridad of combatimento di pobresa; cosnan cu ta importante pa e hendenan den e pais.” Den Conseho di Minister di Reino a palabra anteriormente cu otro aña e pais mester tene su mes na e reglanan presupuestario atrobe. E reglanan aki ta indica cu Aruba mester tin un surplus di 1 porciento di su BBP. Na 2023 Aruba no por haci un apelacion mas riba fiansa di emergencia manera durante periodo di Corona, e asima yama sosten di liquides.

“Pa construi un pais y mantene e confiansa di e mercado financiero, ta importante pa tin un presupuesto cu ta cuadra. Cu un debe di 5,8 mil miyon AWG Aruba ta duna futuro generacionnan un peso enorme pa carga. Pa e motibo ey ta sumamente importante cu e presupuesto ta cuadra cu e palabracionnan haci y cu tin placa pa tur locual Rubianonan kier pa nan pais.”, asina e Secretario di Estado ta bisa. Na nomber di e gabinete, e Secretario di Estado a manda un carta pa gobierno di Aruba pa trece gobierno na altura di e decision di Conseho di Minister di Reino. Den e carta ta menciona tambe reemplaso di e fiansanan di liquides existente pa fiansanan nobo, e asina yama refinanciamento. Esaki mester sosode otro aña.

Den e carta ta menciona cu un presupuesto balansa, mara na un ehecucion confiabel y supervision financiero adecua pa medio di e ley di consenso Aruba financieel toezicht (RAft), ta esencial pa por drenta den dialogo cu otro tocante e topico di refinanciamento di debe.