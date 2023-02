The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Handball. Pré-Nationale hommes – 2e phase – 7e journée

L.E.

Commencée mardi avec Espoir de Floréal – ASC Ducos et FR Roches Carrées – HBC Pilotin la 7e journée de Pré-Nationale hommes s’est achevée ce week-end, sans USC Citron – Club Sport reporté au mardi 7 mars. Une journée sans surprise et favorable à l’Etoile de Gondeau, au Réveil Sportif et à l’UJ Redoute.