The content originally appeared on: Guyaweb

Notre feuilleton sur la valse des condamnations continue dans le réseau de coke Kourou-Montpellier. Aujourd’hui, plein feux sur Dominique Galimon, passé pour le bras droit d’Orniel Kwasiba et qui a déjà un palmarès fourni en condamnations, à 25 ans et demi. Il est né le 12 mai 1997 à Cayenne. En première instance, le tribunal correctionnel a condamné Dominique Galimon à 8 ans ferme. Le 12 mai 2022, le tribunal correctionnel a retenu « qu’il est positionné dans ce dossier comme le bras droit armé de Kwasiba Orniel ayant pour rôle de veiller à la préparation des mules et à…