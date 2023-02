I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les délestages qui touchaient l’archipel en fin de journée ont ce mardi été opérés en pleine journée.

Selon un communiqué de la direction d’Edf Guadeloupe, des coupures d’électricité devaient concerner jusqu’à 30 000 clients dans la journée.

Cependant, jusqu’à 70 000 clients ont été concernés. Les coupures qui devaient durer jusqu’à 2 heures à certains endroits ont visiblement été plus longues et ont touché plus de personnes qu’annoncées.

Limiter les pertes

La direction d’EDF, en indiquant que ses équipes sont mobilisées 24h/24 et 7j/7 pour réalimenter la clientèle dans les meilleurs délais, rappelle aussi quelques consignes à appliquer pour limiter les pertes matérielles en cas de coupure.

À savoir : débrancher les appareils électriques ; conserver les réfrigérateurs et congélateurs fermés pour limiter la perte de denrées réfrigérées ; imiter l’utilisation de la climatisation et de tout autre équipement électrique : prévoir des batteries de recharge pour vos radios ou mettre les téléphones portables en mode économie d’énergie et en limiter l’utilisation en cas de panne de courant.