The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Diane PEZERON-DUBOIS

Pour Sheila et sa fille Samira, la grève risque de durer. • K.A

Tandis que le conflit entre la direction d’EDF PEI et des syndicats entre dans sa 7ème semaine, les coupures continuent de sévir sur l’archipel. Une situation que subit quotidiennement la population. Aujourd’hui, nous lui avons donné la parole.

Les discussions entre la direction d’EDF PEI et de

l’Union des Travailleurs continuent de piétiner et ce, en dépit de

quelques avancées dans les négociations. Les coupures d’électricité

se poursuivent quant à elles sur l’archipel depuis le début de la

grève, le 19 décembre dernier. Ce lundi, le conflit entre dans sa

7ème semaine. Voilà presque deux mois que la population subit des

coupures d’électricité de manière régulière, quasi quotidienne pour

certains. Une situation devenue difficile pour des parents,

enfants, personnes âgées ou encore malades qui doivent s’accommoder

de ces délestages et vivre avec.

« Je n’arrivais plus à

respirer »

C’est le cas de Sarah, qui vit chez elle avec un

appareil respiratoire : « Je fais de l’apnée du sommeil,

explique-t-elle, c’est pour cela que je suis appareillée. Lorsque

je m’endors, l’appareil prend le relai ». Une nuit, c’est le

cauchemar pour elle : « Très tôt dans la matinée, aux

alentours de 6 h du matin, il y a eu une coupure….