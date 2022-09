I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

En raison d’un mouvement social des salariés de la société Rapide du Centre et du droit de retrait des chauffeurs de BHNS, le réseau centre de Martinique Transport est toujours fortement perturbé ce mercredi.

Le conflit continue. De nombreuses lignes du réseau centre de Martinique Transport sont à l’arrêt ce mercredi 28 décembre. Parmi elles, les deux lignes de TCSP et plus de vingt lignes de bus. Pour cause, les chauffeurs de BHNS ont décidé d’exercer leur droit de retrait en raison des conditions de travail et des différentes avaries techniques de leurs Bus à Haut Niveau de Service. En effet seul 4 BHNS seraient en état de rouler, effectif bien trop réduit pour assurer un service minimum. Selon le Régie des Transports de Martinique, la situation pourrait rester figée jusqu’à ce qu’on nombre satisfaisant de véhicules soient réparés.

En ce qui concerne les bus, les lignes 1, 2, 3, 11, 13, 19, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 100, 104, 110, 111, 114, 211, 320, 421, 422 sont également à l’arrêt en raison du mouvement sociale des salariés de la société Rapide du Centre qui continue de s’intensifier. En effet, ces chauffeurs opérant sur une partie des bus opérant sur la commune de Shoelcher ont commencé à exercer leur droit de retrait il y a déjà plus de deux semaines en raison de leurs conditions de travail inadéquates et mettant en danger la vie d’autrui. Les salariés réclament notamment la mise en service d’un nombre de bus suffisant sur leurs lignes (110, 111 et 104).

En l’absence de réponse satisfaisante les chauffeurs en grève ont commencé à bloquer le Centre Technique de la Trompeuse, empêchant le départ des bus.

Les trois lignes concernées avaient exercé un service minimum lundi 26 septembre 2022 jusqu’à ce que l’un des bus tombe de nouveau en panne sur son trajet.