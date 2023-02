I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Le mouvement de grève à EDF qui se poursuit toujours depuis fin décembre, touchera jusqu’à 60 000 abonnés dans la journée ce jeudi

Jusqu’à 60 000 foyers pourraient être privés d’électricité ce jeudi (8 février). Depuis 7h30, des délestages sont opérés sur l’ensemble de l’archipel. Ces coupures d’1 à 2h par client pourraient durer sur l’ensemble de la soirée, relève EDF.

EDF Archipel Guadeloupe, gestionnaire du système électrique, en charge de l’alimentation en électricité des clients, rappelle, dans un communiqué, gérer depuis le 22 décembre des perturbations liées au mouvement de grève chez le producteur d’électricité PEI Jarry.

Les coupures d’électricité sont liées à l’insuffisance de moteurs mis à disposition par la centrale de PEI Jarry.

Limiter les pertes

La direction d’EDF, en indiquant que ses équipes sont mobilisées 24h/24 et 7j/7 pour réalimenter la clientèle dans les meilleurs délais, rappelle aussi quelques consignes à appliquer pour limiter les pertes matérielles en cas de coupure.

À savoir : débrancher les appareils électriques ; conserver les réfrigérateurs et congélateurs fermés pour limiter la perte de denrées réfrigérées ; imiter l’utilisation de la climatisation et de tout autre équipement électrique : prévoir des batteries de recharge pour vos radios ou mettre les téléphones portables en mode économie d’énergie et en limiter l’utilisation en cas de panne de courant