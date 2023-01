I Like This

Rédaction web

Selon nos informations, les négociations devraient reprendre dans les prochaines heures entre la direction d’Edf et le syndicat FE CGTG.

De son côté, la direction d’EDF PEI rappelle qu’elle a donné son accord pour une reprise rapide des négociations avec les deux syndicats ayant déposé un préavis de grève.

Elle précise qu”en ce qui concerne les revendications relatives aux conditions de travail, elles sont tout à fait satisfaisantes dans l’établissement de Pointe Jarry. Selon la dernière enquête interne auprès de l’ensemble des salariés de la centrale de Jarry, que 94% des salariés déclarent travailler dans des bonnes conditions de santé et de sécurité et que 87% d’entre eux recommanderaient EDF PEI comme employeur.”

La direction estime avoir fait “des propositions en réponse aux revendications relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la santé des salariés.”

Suite à l’absence de coupure de courant ce week-end, la direction d’EDF PEI s’est dit favorable à la reprise des négociations dès le début de cette semaine

L’Alliance CFE-UNSA dénonce une stratégie électoraliste

De son côté l’Alliance CFE-UNSA Energies dénonce elle une stratégie électoraliste de la FE CGTG qui souhaite négocier seule.

Elle estime que “la négociation doit rassembler toutes les parties prenantes pour éviter l’enlisement”. C’est dans ce sens que l’Alliance CFE-UNSA Energies travaillera, dans l’intérêt du Service Public de l’Energie en Guadeloupe et de la justice et la recherche d’équité pour le personnel de Guadeloupe et au-delà.