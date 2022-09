I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis l’annonce du gouvernement d’ajuster le prix du p?trole, les stations d’essence sont totalement hors service. Le parc industriel de Caracol qui emploie plus de 12 500 personnes ferme ses portes ce dimanche 25 septembre ? cause de l’?puisement des r?serves carburant de sa centrale ?lectrique, a appris Le Nouvelliste.

Le syndicaliste Mehu Changeux de l’Association des propri?taires et chauffeurs d’Haiti (APCH) qui a support? le mot d’ordre de gr?ve lanc? par le Front Unifi? des Transporteurs et des Travailleurs d’Ha?ti (FUTRAH) se dit satisfait de cette premi?re journ?e. <>, a d?clar? Mehu Changeux en interview au journal ce lundi apr?s-midi.

Au niveau de la route de Delmas, de Nazon, de Bourdon, de Lalue de G?rald-Bataille, entre autres, les rues ?taient pratiquement vides. Par ailleurs, au niveau de l’intersection la route de Delmas et Delmas 30, des individus ont dress? des barricades de pneus enflamm?s et lanc? des pierres en direction de quelques motards. Quelques centaines de manifestants ont ?t? remarqu?s en milieu de journ?e au niveau de Ma?s-G?t?. Il n’y a pas eu d’incidents majeurs signal?s.

