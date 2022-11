The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Directeur de la plateforme régionale d’oncologie

Jean-Marc Atsé jm.atsé@agmedias.fr

« Beaucoup de médecins ont quitté le territoire et on a le plus grand mal à en recruter de nouveaux », explique Guy-Albert Ruffin

• P.E.

Guy-Albert Rufin-Duhamel, directeur de la plateforme régionale d’oncologie, affirme que le CHU de Martinique peut aujourd’hui soigner les malades du cancer dans les conditions de sécurité et d’efficacité qui s’imposent. Mais il explique que les longs délais de prise en charge résultent d’un manque de médecins dans les spécialités les plus concernées par la cancérologie.