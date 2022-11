I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le RNDDH dénonce des attaques en série contre les journalistes. De janvier à date, l’organisme de défense des droits humains dit dénombrer 19 journalistes victimes. Le RNDDH dit noter que depuis quelque temps et dans un contexte particulier d’insécurité généralisée, les journalistes sont de plus en plus ciblés en Haïti.

La dernière en date est l’assassinat du journaliste Romelson Vilcin. Le RNDDH dit apprendre avec stupéfaction que le 30 octobre 2022, lors d’échauffourées enr…