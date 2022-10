I Like This

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

L’année a à peine commencé et déjà la violence s’exprime dans un collège de Baie-Mahault. Une affaire qui s’apparente à du harcèlement scolaire a eu lieu à Maurice Satineau. La maman de la victime a porté plainte. Le collège tente de faire la lumière mais a exclu la victime en attendant.

« Je n’en peux plus de cette souffrance, je pars au paradis ». C’est en substance ce message de Yolande (1), élève de 12 ans, qui a été transmis à Yasmine, sa maman (2). Un message de désespoir assez explicite pour faire paniquer cette maman et la conduire au commissariat. « J’ai décidé de porter plainte pour tous ceux qui ont peur et pour arrêter ceux qui s’en prennent aux plus faibles. » Depuis le début de l’année Yolande est « embêtée » par une camarade de classe qui lui dit des paroles…