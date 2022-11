I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a annonc? la page officielle Instagram du groupe ce jeudi 11 novembre. Oui, Harmonik est bien pr?sent en Martinique pour une tourn?e mise en branle du 11 au 14 novembre 2022. C’est l’occasion pour les Martiniquais qui avaient rat? le groupe au mois d’ao?t dernier de se rattraper. Plusieurs villes dont Morne-Rouge, Diamant, pourront bouger aux rythmes des prot?g?s de Rodney Noel.

Le jeudi 10 novembre, dans la soir?e, tout est mis en place pour une r?ussite totale. Harmonik ne commence pas sa tourn?e seul. Il est accompagn? du groupe T-Vice. Un combo parfait pour les f?rus du compas. 20h, Dj Chouchou commence la soir?e et tient le public en haleine en encha?nant les <> les plus connus en Martinique.

22h45, Harmonik est pr?t et Mac D gravit le podium avec le titre “Diferan”, un tube bien connu par le public, qui n’a pas h?sit? ? faire le d?placement en grand nombre. Avec 6 albums dans leur r?pertoire et 14 ans d’existence le groupe poss?de assez de “hit” pour tenir ? chaud le public pendant le temps qui leur est accord?.

De “Cheri Benyenm” ? “Incroyable” en passant par “Egziste” et ”Nou pap ka separe” repris avec la choriste H?l?ne, les fans du groupe, les dames particuli?rement, ont appr?ci? la prestation.

Minuit 48, Harmonik met fin ? sa performance, remercie le public et annonce le groupe T-Vice.

Les difficult?s techniques que rencontrent la bande ? Roberto ne changent en rien ? leur envie de jouer. 1h46, Roberto investi l’esplanade avec “Moving On” et c’est d?j? le coup de foudre. Le public toujours pr?sent en grand nombre reprend ? tue-t?te les chansons avec le groupe. Le c?l?bre Robert Martino devait accompagner le groupe pour cette soir?e, mais pour des raisons de sant? il n’a pas pu ?tre l?, mais sa pr?sence fut compens?e. Avec brio, Roberto a su reprendre les solos de guitare que son p?re devait jouer.

3h28 T-vice cl?ture la f?te avec des sons carnavalesques et bien s?r le fameux “elikopt?” avait toute sa place devant ce public assoiff? de plaisir et fort satisfait. Certains diraient que la bande ? Roberto et Co connait la formule martiniquaise !

La soir?e du vendredi 11 novembre allait ?tre encore une belle soir?e pour le combo Harmonik et T-Vice, au Domaine des Oasis, mais cette soir?e n’a pas pu se tenir suite ? une fusillade enregistr?e dans le local jeudi soir. <>, nous a d?clar? Sanders, un des chanteurs du groupe. Le samedi 12 novembre deux prestations sont ? l’affiche : une qui se tiendra dans la ville de Diamant, afin de cl?turer le MartinikCup, une comp?tition de Jet Ski. Et une autre dans la soir?e, Harmonik & Jet Live au P?le-Nord. Le dimanche 13 le groupe sera au restaurant Man Soufran, mais cette fois de fa?on plus d?contract?e vu que ?a se passe au bord d’une plage.

Bonne nouvelle pour les Guadeloup?ens – et aussi pour Harmonik-, ils auront eux aussi la chance de recevoir leur dose de <>. Le groupe y jouera ce lundi 14 novembre. <>, nous a annonc? le chanteur principal du groupe Mac D, sourire aux l?vres. Ce qui prolonge leur tourn?e jusqu’au 15 novembre. Quoi de mieux qu’une nouvelle date confirm?e pour un groupe en tourn?e ?