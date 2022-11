I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

?ric Jean Baptiste a ?t? tu? vendredi 28 octobre 2022 dans la soir?e alors qu’il rentrait chez lui apr?s une r?union avec d’autres leaders politiques mod?r?s.

L’homme politique, homme d’affaires et m?c?ne rejoint la longue liste des victimes de l’ins?curit? et risque de ne jamais voir la justice r?soudre son assassinat ni juger ses assassins.

La justice est perdue dans un labyrinthe sans nom en Ha?ti.

Ces derniers jours, plusieurs r?unions se tiennent pour tracer les contours d’un compromis entre Ha?tiens. Chaque participant a sa d?finition du compromis et de ce qu’il devrait contenir.

Les mauvaises langues font remarquer que cela fait plus de deux ans que ce fameux compromis est introuvable. Mais n’est-ce pas pour cette raison, pour sa raret?, que le compromis introuvable est pr?cieux?

La gouvernance est ind?finissable. Le chemin pour revenir ? la d?mocratisation est insaisissable. Le temps qui passe n’a aucune valeur.

Sur le dossier Ha?ti, la communaut? internationale aussi tourne en rond. Alors que le gouvernement d’Ariel Henry se comporte comme s’il n’avait jamais appel? ? l’aide, les pays amis n’arrivent pas ? s’entendre sur la mission d’appui ? la Police nationale d’Ha?ti. Laquelle police ne s’est jamais prononc?e sur la question.

Le gouvernement Henry, dont des membres seraient vis?s par des sanctions internationales et des retraits de visa, ne dit mot non plus sur l’avenir de sa composition ou sur le nombre de soldats souhait?s, les villes de d?ploiement, la dur?e et les objectifs de la force sp?ciale arm?e dont il a sollicit? la venue.

Nou pa konn kisa nou vle ni kijan pou sa rive f?t leu nou vle yon bagay.

Septembre, octobre, novembre. Un nouveau mois commence avec un pays bloqu? qui s’ajuste aux pires situations. Les jours passent, les semaines se multiplient, rares sont ceux qui cherchent des solutions ? la crise. Le nouveau normal est d’accepter l’impuissance nationale et les crises sans issue.