Les solutions id?ales ne sont plus de mise en Ha?ti. Trop de probl?mes. Trop peu d’efforts. Le pays, en tout, devra se contenter des approximations, des rem?des de cheval ou d’un grain de sel sous la langue pour tromper la mis?re morale et intellectuelle de nos mauvais com?diens.

Le Parc industriel m?tropolitain dit Sonapi et celui de Caracol sont enti?rement ferm?s. Pr?s de 33 000 emplois directs sont affect?s. En fait, toute notre production nationale, agro-industrielle et le secteur des services sont ferm?s ou fonctionnent 2 ou 3 jours, ? mi-temps, par semaine.

Pour le moment, on ignore si la reprise normale des op?rations se pr?pare et quand reprendra la distribution r?guli?re des produits p?troliers. En attendant, l’Etat ha?tien s’est acquitt? cette semaine de 50% de ses dettes envers les compagnies p?troli?res.

