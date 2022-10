I Like This

La rentr?e scolaire n’a pas ?t? effective ? Port-au-Prince et dans les autres r?gions du pays. Fix?e au pr?alable au 5 septembre, report?e au 3 octobre, la rentr?e des classes a avort? ce lundi. La rue a ?t? une nouvelle fois clairsem?e. Un climat de peur s’?tablit un peu partout. Aucun ?l?ve en uniforme n’a pas ?t? remarqu?. Sauf devant le lyc?e national de P?tion-Ville o? des gens en uniforme organisaient une marche improvis?e pour critiquer les autorit?s du pouvoir qui n’ont pas pris leur responsabilit? pour faciliter la r?ouverture des classes. M?me le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) n’a pas r?alis? sa traditionnelle rentr?e.

Les ?coles priv?es, eux aussi, n’ont pas ouvert leurs portes. Le Coll?ge Catts Pressoir demande aux parents de garder leurs enfants ? la maison. Idem pour la direction de l’Institution Saint-Louis de Gonzague. “Apr?s une large consultation aupr?s de la communaut? saint-louisienne: parents, professeurs, personnels administratifs et de soutien, la direction de l’Institution Saint-Louis de Gonzague vous informe qu’elle ne re?oit pas d’?l?ves le 3 octobre 2022 et cela jusqu’? nouvel ordre”, peut-on lire dans une note publi?e par l’institution.

La Direction du Coll?ge Canado-Ha?tien, quant ? elle, a inform? les ?l?ves du report de la messe d’accueil des ?l?ves de 7e A.F, ? une date ult?rieure qui leur sera communiqu?e, en temps opportun.

Dans la capitale, toutes les activit?s sont une nouvelle fois paralys?es pour un quatri?me d?but de semaine cons?cutive. Depuis plusieurs mois, le pays fait face ? une crise de carburant et la population se r?volte contre la hausse des prix des produits p?troliers par le gouvernement. Une trentaine d’?coles ont ?t? victimes d’actes de vandalisme durant les mouvements de protestation.

Alors que le minist?re de l’?ducation nationale n’a pas annonc? le report de la rentr?e scolaire, les ?coles publiques gardent leurs portes ferm?es.

Rentr?e scolaire progressive et difficile, pr?voit le MENFP

Dans un communiqu? de presse, le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) dit prendre note des diff?rents appels ?manant d’institutions ?ducatives et de diff?rents secteurs de la population appelant ? un climat s?curitaire et un meilleur cadre devant faciliter les d?placements des ?coliers, des parents et des enseignants pour la rentr?e des classes.

“Le MENFP reconna?t que la premi?re semaine du calendrier scolaire 2022-2023 d?marrant le 3 octobre sera difficile pour la relance des activit?s scolaires dans plusieurs endroits du pays et s’attend ? une rentr?e scolaire progressive et difficile”, a admis le MENFP, qui annonce que ce sujet a ?t? port? ? l’attention du Conseil du gouvernement du 2 octobre 2022 qui s’engage, une fois de plus, ? cr?er un cadre s?curitaire appropri? et un dispositif ad?quat afin de faciliter le d?placement de la population en g?n?ral et des ?coliers, en particulier.

Le MENFP en profite pour appeler au respect du <>, reconnues par les conventions internationales ratifi?es par Ha?ti.

“L’?cole, ?tant un bien public, doit ?tre sauvegard?e et pr?serv?e en tout temps. Il appartient ? tous les acteurs d’y contribuer pour le bien et le futur de nos enfants”, a motiv? le MENFP.