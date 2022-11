I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Sans surprises, les Ha?tiens se pr?parent ? suivre la 22e ?dition de la Coupe du monde de Football. Plusieurs de nos compatriotes journalistes sont d?j? arriv?s au Qatar. Ticket Magazine, du groupe Le Nouvelliste, se fera repr?sent? sur place par Marie Sophonie Louis et Wilbert Fils Pierre Louis. Nombreuses sont les entreprises qui ont d?j? distribu? des calendriers de cette comp?tition phare. Comme c’est le cas depuis 1974, Ha?ti n’aura pas de s?lection nationale engag?e dans la comp?tition. Cependant, les fans Ha?tiens s’appr?tent ? supporter les s?lections du Br?sil, de l’Argentine, de la France, de l’Allemagne, des Pays Bas et ? c?l?brer le football. Rien que le football.

