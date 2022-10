I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dominateurs tout au long de la rencontre, les joueurs turcs ne semblaient en effet pas affol?s par l’?quipe ha?tienne. Apr?s le but ?galisateur ? la 24e minute, ces derniers auraient pu faire mieux qu’un match nul, n’?tait-ce la pr?sence d’un John Baby des bons timings qui faisait bonne garde pour le bonheur des Ha?tiens. Les deux meilleures ?quipes du groupe A se sont donc content?es du score de parit? (1-1), r?sultat pourtant favorable ? l’?quipe ha?tienne qui termine leader de son groupe avec une diff?rence +9 apr?s avoir domin? ses deux premiers adversaires, Lib?ria (4-1) et la France (6-0).

