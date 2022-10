I Like This

Pour acc?der en huiti?me de finale, les Ouzbeks avaient pris les longueurs de la Pologne (3-1) et de l’Espagne (3-0) avant de baisser pavillon (0-2) devant la Tanzanie et de terminer avec 6 points en deuxi?me position dans le groupe E. Avec la mani?re, l’Ouzb?kistan a ?limin? la Colombie (4-1) en huiti?me et l’Italie (5-1) en quart de finale. Cependant, les Ouzbeks, malgr? leur bon match en demi-finale, allaient perdre sur la plus petite des marges (1-0) devant la T?rkiye, pays h?te de la comp?tition, en qu?te de son premier titre dans l’histoire de la Coupe du Monde de football des amput?s.

Pour le gain de la troisi?me place du mondial turc 2022, la s?lection ha?tienne de football des amput?s qui fait jusque-l? sa meilleure Coupe du Monde depuis sa premi?re participation en 2010 en Argentine, se mesurera ? l’Ouzb?kistan dans la petite finale.

Avant le coup d’envoi de cette rencontre, il faut que dire Ha?ti, avec 23 buts inscrits en 6 matches, compte la meilleure attaque de la comp?tition. Deux des quatre meilleurs buteurs du mondial turc, r?pondent aux noms de Redondo El Principe Richard et Saviola Charles. Ces derniers comptent chacun 8 r?alisations.

Apr?s avoir pris la 7e place lors des ?ditions de 2014 et de 2018 tenues au Mexique, Ha?ti : premi?re du groupe A devant le pays h?te, la T?rkiye qui dispute la finale, ce dimanche 9 octobre ? 1 heure (heure de Port-au-Prince) face ? l’Angola, avait ?limin? respectivement les USA (6-2), la Tanzanie (4-1) avant de se faire ?carter dans la course au titre de champion par l’Angola (4-2) en demi-finale.

A d?faut de remporter cette Coupe du Monde, les Grenadiers amput?s ont ? coeur de briller dans le match face ? l’Ouzb?kistan qui a d?j? encaiss? 6 buts pour 15 inscrits lors de ses six premiers matches dans la comp?tition. Outre la bataille pour la troisi?me place, Redondo et Saviola sont en course ?galement pour terminer meilleur artificier de la Coupe du Monde.

Il ne reste qu’? souhaiter bonne chance ? la s?lection ha?tienne de football des amput?s qui affronte l’Ouzb?kistan, ce dimanche 9 octobre ? compter de 11 heures (heure de Port-au-Prince) au NEF Stadium du club Galatasaray (T?rkiye) pour avoir fait vibrer toute une nation, et ce, malgr? la crise sociopolitique aig?e et l’ins?curit? qui r?gne en ma?tre en Ha?ti.