ORANJESTAD (AAN): Awe Diabierna 9 di December ta ser yama “International Anti-Corruption Day”, esta un “Dia Internacional Contra Corupcion”. Tur hende di bon boluntad mester por conmemora y tambe denuncia tur sorto di corupcion riba e dia aki.

E ex-sindicalista Gregorio Wolff ta considera corupcion un insulta na e balornan democratico, na balornan etico, na husticia y na nos estado di derecho. Corupcion ta menaza e stabilidad y seguridad di nos sociedad y ta un di e principal obstaculo di nos desaroyo economico y ta come un parti grandi di finanzas publico. E ta considera corupcion ta

anti-democratico.

Corupcion tin hopi cara, no ta solamente e soborno cu ta existi casi tur dia unda ta cumpra politiconan y tambe hopi biaha e empleado publico. Den corupcion semper tin dos of mas instancia, esun(nan) cu ta paga, por ta persona of empresa y na otro banda esun(nan) cu ta ricibi e placa of fabornan. Corupcion ta algo cu na mundo completo ta mina gobernacion y e aparato publico, su institucionnan.

Pero di otro banda awe nos sa cu mundo politica a bira sabi y hopi biaha corupcion ta worde hinca den un bachi legal.

Caso ex-Ministro Sevinger: Segun e ex-Sindicalista Wolff, ultimo tempo hopi atencion a ser poni riba e expresionnan di Ministerio Publico relaciona cu e hechonan coruptivo di ex-ministro Sevinger, unda hopi di su hendenan cu ta rondon’e tambe ta wordo acusa.

Aki por mira hendenan codicioso pa placa y kendenan sigur lo keda manera un krans preto riba nan cabez. Esaki ta bisto tambe a base di e lagrimanan cu a cay cerca diferente di e acusadonan. Bisto ta cu e hechonan culpabel den e caso aki di e ministro cu su hendenan rond di dje, a sosode hopi facil. No tabatin e mecanismonan di control kico por y kico no por. Esey ta un debilidad na varios departamentonan di gobierno.

Den e caso aki na e departamento di DIP, ta bisto cu no tabatin e control necesario, ni di e funcionarionan di e departamento, ni di parlamento, ni di su coleganan ministro. E modus operandi di e ministro tabata simple: El a traha un gang di haragan pa placa rond di dje incluyendo e director di DIP y e fiesta mafioso a cuminza.

Awor di con cos a bay asina facil ta lanta hopi pregunta, si e modus operandi aki ta uno cu semper ta ser uza pa e ministro encarga cu DIP. Pues e ministro aki, parce NO a inventa e wiel di ladronicia di tereno na DIP pa perhudica nos pueblo, pero solamente a hacie mas eficiente pa logra su metanan. E modus operandi pa haci desfalco facil na DIP tabata existi.

Gobiernonan a haci di DIP un foco di Corupcion: Segun Wolff, e motibo pakico e ta bisa esaki pasobra tur hende sa cu e ministro di DIP prome cu Ministro Sevinger, esta Sra. Lopez-Tromp no a tolera ningun ‘Pottenkijkers’ den su maneho. E ministro cu ta reemplas’e ora e ta cu vakantie of malo no mag di mishi cu nada of nunca e a bira malo of bay cu vacacion.

Nos por corda con e ley pa ora di parto, cu e propio ministro aki a percura pa bini na vigor, ziekteverlof 12 siman durante e periodo di parto, e mes no a aplica esaki den su caso. Tur esaki pa su remplasante no mira kico e ta haciendo.

Ni coleganan ministro, ni parlamentarionan cu ta sostene, ni su partido por a controla algo. Ta conoci e expresion ridiculo y sin contenido “Een broedende kip moet je met rust laten”. Pa Wolff, e tabata mas un expresion di miedo, ya cu Lopez-Tromp tabata coy banda di 4 mil voto y por bira lider di e partido. Pesey a laga Lopez-Tromp haci y deshaci. Ta conoci cu e fiestanan di campaña di Lopez-Tromp na 2005 tabata barbaro, hopi comemento y bebemento gratis y cu e mihor bandanan musical. Segun calculo di varios observador e anochinan aki tabata costa mas di cienmil florin.

E ex-Sindicalista ta opina, cu gobierno mester crea un comision pa investiga tur pasamento di terenonan di gobierno pa personanan y empresanan for di 2000. Despues pa preveni loke a pasa na DIP, un grupo di expertonan mester traha formulanan nobo pa controlnan eficaz y continuo. Tambe Gobierno y empleadonan publico tin e tarea noble pa combati corupcion.

Gobierno, e empleadonan publico y otro trahadornan den servicio di companianan y institucionnan estatal mester percura pa gobierno y su institucionnan estatal keda liber di corupcion. E ta hopi dificil pasobra hopi di esnan cu placa, corda bon no tur, ta haci lo maximo pa logra nan meta y e funcionario bobo cu mente debil, haragan pa placa y corupto ta e mihor ayudante pa hopi di esnan cu placa logra nan meta via accionnan coruptivo.