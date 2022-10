I Like This

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Si le Conseil de s?curit? des Nations Unies a ajourn? une audience sur Ha?ti sans voter lundi sur une aide militaire internationale urgente pour lutter contre les bandes arm?es et les sanctions contre les gangs et leurs sponsors, la representante du secr?taire g?n?ral de l’ONU, Helen Meagher La Lime a fait une esquisse d’une situation chaotique.

