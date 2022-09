The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

ÉCONOMIE MARITIME

Lundi 12 septembre 2022

MARINA SAINT-FRANCOIS 1 – ©Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE

Présenté par le gouvernement l’an dernier, le plan Destination France vise à renforcer l’attractivité de la Destination France et diversifier l’offre touristique quatre saisons. Dans le cadre de ce plan, l’Etat mobilise 30 millions d’euros pour soutenir des projets globaux de modernisation et d’excellence environnementale entre 2022 et 2024, dans les ports de plaisance maritimes et les bases nautiques.

Les ports de plaisance et les bases nautiques sont les moteurs économiques et sociaux des territoires littoraux dont ils forgent une part de leur identité. Le secrétariat d’Etat chargé de la Mer accompagne ces derniers dans leur transition écologique et énergétique, leur résilience face au changement climatique, l’offre de nouveaux services et le renforcement de la qualité de l’offre touristique dans une perspective d’exemplarité environnementale. Pour ce faire, le plan Destination France est doté d’une enveloppe de 30 millions d’euros entre 2022 et 2024, dont une enveloppe de 10 millions d’euros en 2022 consacrée à la transition écologique des ports de plaisance et le lancement d’un appel à projet ports de plaisance exemplaires, ainsi qu’une enveloppe de 5 millions d’euros en accompagnement des bases nautiques d’avenir. Pour Hervé Berville : « Franchir le pas de la décarbonation du secteur maritime passera aussi par la transformation de nos infrastructures et de nos ports. Avec ce plan de 30 millions d’euros sur 3 ans, nous allons accélérer la transition écologique de nos ports, moderniser les infrastructures, offrir de nouveaux services aux plaisanciers et anticiper la montée des eaux ou le recul du trait de côte pour nous permettre de nous adapter au changement climatique. » Lors de la marina, la mini transat a été pour les restaurateurs et les commerçants une bouffée d’oxygène. – C.B. qu’hier après midi une dizaine de jeunes de 10 à 13 ans ont pu naviguer sur un bateau de course le temps d’une traversée entre la Marina et l’îlet du Gosier – A-E Artsen Port de pêche de la Désirade – Elodie Soupama le port de Désirade – ND Grand Port Maritime – GPMG

Sur le même sujet

Ka manké an lo zé an péyi la …

La centrale géothermique de Bouillante …