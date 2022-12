The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E anochi di Diabierna pa Diasabra tabata bayendo basta trankil. Na altura di Cura Cabay Beach, como 40 meter pariba di e brug pa cruza tubonan, net na comienzo di e Pier nobo construi pa Piscadornan, tin un edificio cu dak unda piscadornan por warda nan material.

E anochi ey tabatin un pareha eynan ta papiando riba un topico delicado riba nan relacion. Pa prensa no ta conoci

kico a socede den tur e situacion, ni den ki direccion e combersacion a bay. Sinembargo a haya sa cu e situacion eynan a escala dado momento, y un arma di candela a bin den wega.

Recherche ta investigando loke a socede siguientemente, pero e hoben masculino eynan lo a usa e arma di candela aki y a tira su mes. Tin varios rumor ta core rond na ki parti di curpa el a tira su mes, pero Polis mes no a divulga esey.

Polis a djis bisa cu algo despues di 12’or di mey anochi, Central di Polis a worde notifica di un caso na unda un homber a tira su mes na pier Zeewijk. Esaki a pone cu inmediatamente unidadnan di Polis di San Nicolas a mobiliza pa e area. Polisnan di Unidad Motoriza tambe a acudi mesora na e lugar, y a nota cu Polisnan di Unidad K-9 tambe a yega.

Centro di Alarma na su turno a dirigi pa manda 2 unidad di Ambulans di ImSan pa eynan, pa asina duna sosten na otro pa trata e herido.

E prome unidad di Polis cu a yega eynan, a bin haya un dama hoben hopi histerico, y a bin nota cu tin un persona malamente herida abao. Mesora e agentenan a bolbe pidi pa Ambulans yega cu maximo urgencia mirando e situacion di e persona masculino.

Ambulance nan a yega, y mesora Paramediconan a baha pa check e hoben, sinembargo aki a bin nota cu e persona no tin señal vital mas. Pues lamentablemente no por a haci nada mas pa e persona, y a djis pidi Centro di Alarma pa busca un Docter.

E unidad di Polis tambe a solicita presencia di Bureau Slachtofferhulp pa ofrece sosten na famia presente.

Vocero di Polis a splica, cu pa 1:10 am, Dr. Texier a constata morto di e hoben C.M.J. Maduro di 24 aña di edad.

Recherche y oficialnan forensico di BFTO tambe a presenta pa asina haci nan investigacion. Despues a bay cu e dama hoben pa asina na Warda di Polis por papia mas trankil cune y haya su version di loke a socede.

Mas detaye no a ricibi di Polis, ni si acaso a confisca e curpa of no. Pero a djis indica cu e investigacion ta andando, y lo tin di conclui si acaso ta tiro accidental, tiro intencional, of ta un otro causa tin di atende aki.

Na famia di e fayecido, DIARIO y Cuerpo Policial ta extende nan mas profundo palabra di condolencia.