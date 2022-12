I Like This

The content originally appeared on: Guyaweb

Révélée par le livre Allons enfants de la Guyane de la journaliste Hélène Ferrarini, l’assimilation forcée d’enfants amérindiens et noirs-marrons dans des pensionnats catholiques en Guyane depuis 1930 va peut-être faire l’objet d’une Commission vérité et réconciliation. C’est en tout cas le souhait de nombreuses organisations autochtones qui ont posé mi-décembre, lors d’un séminaire, les premiers jalons de ce processus juridique de reconnaissance des violences subies. Un travail mémoriel nécessaire pour changer le système, notamment éducatif, et poser la question de la place des autochtones dans la société française. « Il fallait tuer l’amérindien, mais garder l’homme. » Voilà comment Alexis Tiouka, militant…