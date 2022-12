I Like This

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Une forte houle générée par une zone dépressionnaire intéresse actuellement le Nord de la Martinique.

La zone dépressionnaire située bien au large au Nord-Est de l’Arc Antillais génère une houle énergétique de Nord-Nord-Est. Elle interesse actuellement la moitié Nord des Petites Antilles et se propage vers La Barbade.

Prévisions

En Atlantique la houle de Nord-Nord-Est devient de plus en plus énergétique, les périodes atteignant peu à peu les 13 à 14 secondes. Sous son effet la mer se creuse, les creux moyens s’élèvent entre 2m20 et 2m80 générant une forte agitation sur le rivage allant de Grand-Rivière à la pointe de la Caravelle.

Cette houle vire au Nord-Ouest sur la façade caribéenne. Les creux moyens y atteignent alors les 0m60 à 1m.

Le phénomène pourra provoquer des déferlements inhabituels, des submersions localisées sur les zones basses du littoral, et les mouillages des bateaux seront sollicités.

Aujourd’hui, la mer continue de se creuser, le pic d’activite étant attendu entre cet après-midi et la nuit prochaine. Elle semble commencer à s’amortir à partir de la nuit prochaine.

Données observées

Houlographe de Basse Pointe : Houle de secteur Nord-Nord-Est. Creux moyens : 2,4 mètres. Creux maximums : 3,8 mètres. Période : 14 secondes.

Houlographe de Fort-de-France : Houle de secteur Nord-Ouest. Creux moyens : 0,6 mètre. Période : 8 secondes.

Le prochain bulletin est attendu à 17 heures ce vendredi. La fin de l’événement est estimée à demain (samedi 10 décembre).