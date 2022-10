The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Les questions environnementales et de transition durable sont au cœur des débats, des préoccupations et des politiques. Pour la Martinique, terre insulaire et vulnérable, s’y engager est un défi majeur. Des acteurs économiques locaux, de plus en plus nombreux, y travaillent de façon très concrète.

La Chambre de commerce et d’industrie (CCIM) planche sur le sujet depuis 2008 en accompagnant les entreprises sur les problématiques de déchets, d’eau et assainissement, d’énergie. L’Ademe propose un soutien personnalisé et peut accorder des aides financières. L’Agence française de développement (AFD) a financé l’ensemble des projets liés aux énergies renouvelables : parc éolien, Albioma, photovoltaïque. Avec 15 000 projets en cours, Systeko a su devenir le leader du solaire aux Antilles et en Guyane, et est passé de 4 fondateurs fin 2014 à 65 collaborateurs en 2022. Preuve, encore une fois, que la transition durable est source de développement économique et créatrice d’emplois !

Une réalité

L’économie circulaire est déjà une réalité pour plus de 340 acteurs économiques locaux. L’association Entreprises & Environnement a créé – en partenariat avec l’Ademe, la CCIM, la Deal – le réseau Écologie industrielle et territoriale (EIT) pour un développement économique à fort impact environnemental et social. EDF a déjà équipé 70% des foyers martiniquais de compteurs numériques dont les fonctionnalités permettent de mieux maîtriser sa consommation. Au niveau des collectivités, la commune de Rivière-salée est à la pointe avec toutes ses écoles confortées sismiquement (huit écoles, près de 6,5 millions d’euros d’investissement). Les acteurs locaux sont donc bel et bien mobilisés sur la transition durable comme l’ont montré les différentes initiatives présentées lors de ce 4e Hub Économie France-Antilles.

Jean-Rémy Villageois, directeur général du Grand port maritime de la Martinique « Baisser de 75% notre consommation de carbone ! » « La transition écologique est l’enjeu principal du port dans les années à venir. Nous avons réduit notre consommation d’électricité de 12%. Maintenant, nous nous attelons à produire de l’énergie propre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela devrait nous permettre de passer de 6 000 tonnes de carbone consommées par an à 1 300 tonnes, soit une baisse de 75% ! Et nous sommes en train de développer le premier terminal bas carbone en zone insulaire. » . – Jean-Marc Etifier